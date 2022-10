Crítiques pel sou vitalici de Liz Truss per haver estat primera ministra 45 dies

El breu pas de Liz Truss per Downing Street ha deixat encara una nova polèmica. La ja exprimera ministra delha passat 45 dies en el càrrec -sent el mandat més breu de la història del país-, però pel sol fet d'haver ocupat aquesta posició ja rebrà unde 111.500 lliures anuals -el que serien uns 13.000 euros-.O almenys això és el que diu la, perquè des delsi elsde l'oposició s'ha demanat a Truss que renunciï a rebre aquesta pensió precisament per la brevetat de la seva estada com adel Regne Unit. Els sindicats van considerar "grotesc" que en un context de "retallades als serveis públics" i una crisi econòmica i social Truss accedeixi a laPer la seva banda, el líder del, va assegurar que l'exprimera ministra "no s'ha guanyat el dret" a accedir a aquest sou vitalici en les sis setmanes que ha ocupat el càrrec. En el mateix sentit s'ha pronunciat, màxim mandatari del, i l'escocès. La norma es va establir el 1991 i es va convertir en llei el 2013. Ara bé, Truss pot renunciar-hi i caldrà veure si la pressió ho acaba aconseguint.

