La fi de la calvície, més a prop: creen una font inesgotable de cabell

La fi de lapodria estar més a prop del que es pensa i, en aquest sentit, un grup de científics ha fet un pas clau. Investigadors de la, al, han trobat la manera de crear una font inesgotable dei preparada per poder realitzar trasplantaments.Aquest grup de científics han aconseguit obtenir per primer cop, un avanç que solucionaria el principal problema delsde cabell: el requisit indispensable sempre és que hi hagi en altres parts del cap unprou abundant, gros i de qualitat per repoblar les altres parts amb menys cabell. Si no és així, el trasplantament és possible que falli.La clau de tot plegat han estat els, ja que aquests fol·licles s'han obtingut a través dede lad'aquests animals, segons es detalla a la revista Science Advances . Per fer-ho, van cultivar aquestes cèl·lules en unespecial que va permetre reprogramar les mateixes cèl·lules i crear els fol·licles, que van créixer fins alsdurant un mes, creant cabell.Malgrat que encara és un primer pas, els investigadors són optimistes i creuen que el mateix tractament aplicat en ratolins es podria fer perfectament en. A més, consideren que, a diferència dels trasplantaments actuals, l'eficàcia seria del 100% i la forma de fer-ho menys dolorosa per a la persona. Els científics també enfoquen la seva investigació en la capacitat de desenvolupar nous

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor