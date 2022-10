Simulacre d'emergències: podries sentir un senyal al mòbil en qualsevol moment

🔴 @proteccioncivil ensaya el envío de alertas a móviles



📆 Del 24 de octubre al 16 de noviembre



📲 La tecnología ES-Alert, integrada en la Red de Alerta Nacional, permite enviar mensajes generalizados e inmediatos a móviles localizados en un área afectada por una emergencia pic.twitter.com/u3IJEQriwL — Ministerio del Interior (@interiorgob) October 19, 2022

delposarà en marxa en els pròxims dies und'emergències que enviarà missatges de manera aleatòria. Forma part d'un assaig per mesurar com actuar en cas d'unareal i consistirà a enviar unes alertes a través de la xarxa telefònica que tindran un soroll o senyal específic i aniran acompanyats deAixí, es vol verificar el funcionament correcte del protocol, per enviar notificacions a la població que es trobi en una zona afectada per emergències o. El calendari de proves s'ha separat segons les, i malgrat que començarà aquest dilluns, ano donarà principi fins al 2 de novembre. Llavors, s'allargarà fins al dia 9 del mateix mes.Laque saltarà als dispositius mòbils informarà que es tracta d'una prova i que no és necessari fer cap més acció. Els'haurà d'eliminar fent clic a acceptar o esborrant la notificació i no hi haurà més inconvenient. Es tracta d'una eina posada en marxa el passat estiu i té com a objectiu millorar la transmissió d'informació en cas d'

