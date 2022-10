La proposta dels experts per posar fi al canvi d'hora a l'Estat

S'acosta el final de l'octubre i com fem sempre l'últim cap de setmana d'aquest mes, és hora de deixar enrere definitivament l'estiu, agafar els rellotges manuals i adaptar-los a l'horari d'hivern . Encara que es tracta d'una lleugera modificació, elpot afectar algunes persones que també es veuen obligades a fer un canvi de xip.Com acostuma a ser habitual en aquest cas particular, sempre que hem d'endarrerir una hora el rellotge, apareixen veus que critiquen aquestal'any 1940 per ajustar l'horari espanyol al de l’Europa central. És a dir, al de l’Alemanya nazi de Hitler i al de la Itàlia feixista de Mussolini. Recentment, un grup d'especialistes ha tornat a posar de manifest aquesta realitat i ha demanat, un cop més, alque recuperi i executi el projecte de posar fi al canvi d’hora. Iniciativa a la qual tant la Comissió Europea com el Parlament Europeu, però que amb la irrupció de la Covid va quedar en un segon pla.Per reactivar el projecte i facilitar-ne la posada en marxa, aquest grup d'experts i expertes ha elaborat un pla de transició per establir. Què té pensat exactament aquesta proposta per a l'Estat? L’horari natural que li correspon a Espanya segons el mapa de 24 franges en què es divideix la Terra és el del, l’hora per la qual es regeix el Regne Unit o les illes Canàries. És a dir, una hora menys de la que tenim ara.Així,Les ha detallat a El Periódico una de les impulsores de la proposta Ariadna Güell: 1) Una de les idees es divideix en dues fases. La primera consisteix a no canviar a l’horari d’estiu i quedar-se en el d’hivern. I la segona, restar una hora a la tardor i passar definitivament a l’hora de Greenwich. 2) La segona opció defensa unificar les dues fases abans mencionades i fer-les totes de cop. És a dir, amb ella no es canviaria a l’horari d’estiu i es restaria una hora directament."Cada país pot acabar de decidir com ho vol fer per deixar de canviar l’hora i adaptar-se a l’hora solar", ha indicat Güell, que ha considerat que els estats haurien de prendre una decisió consensuada. En el pla de transició,. També formen aquest col·lectiu els Països Baixos, Luxemburg, Irlanda, Grècia, França, Bèlgica i Portugal.

