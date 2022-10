Mor un nen de 12 anys després d'un partit de futbol a Madrid

per L.G., Barcelona, Catalunya |

Tragèdia al municipi madrileny de Pinto. Un nen de 12 anys ha mort aquest dissabte al migdia després de disputar un partit de futbol. El menor ha patit un atac d'asma i un broncoespasme i malgrat que els serveis mèdics l'han intentat reanimar durant 70 minuts no han pogut fer res per salvar-li la vida.Segons han detallat els serveis d'emergència, ha estat primer un home el que ha fet ús del desfibril·lador mentre que posteriorment ha arribat una ambulància, però els esforços han estat insuficients i al voltant de les 14.15 hores, gairebé un hora després que el 112 rebés l'avís, s'ha decretat la mort del jove.Amb motiu dels fets, tots els partits de les lligues municipals de futbol i bàsquet que s'havien de celebrar aquest dissabte a la tarda han resultat suspesos per part de l'Ajuntament del municipi de la Comunitat de Madrid.

