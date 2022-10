ERC reclama anar «pas a pas» en la reforma de la sedició

Contra la "mà estesa" del PSC

Resposta a Turull

reclama anar "pas a pas" pel que fa a la reforma del delicte de. Així ho ha verbalitzat aquest dissabte la portaveu dels republicans,, que ha justificat el fet de no haver vetat els pressupostos generals de l'Estat perquè hi ha "negociacions obertes", i també per "responsabilitat" i "compromís". La formació no va presentar lals comptes de laEn una atenció als mitjans a la seu del partit, Vilalta també ha assegurat que ERC vol "intentar influir iper avançar". "Elha dit que eren impossibles moltes coses que han acabat passant", ha dit Vilalta, que ha assegurat que descarten un "intercanvi de cromos" amb elper poder aprovar els comptes de la Generalitat.Tal com van anunciar aquest divendres, els republicans han apostat per facilitar que els comptes de la ministra Montero superin el primer escull al Congrés dels Diputats perquè "hi haper la". Vilalta també ha assegurat que esperen "construir confiances" i arribar a "acords" amb el govern espanyol per "trobarper a la ciutadania". "Volem ser útils, fer que les coses passin, i ens instem a negociar per aconseguir uns pressupostos molt més, perquè hi ha molt de marge", ha dit la portaveu dels republicans.Vilalta ha vinculat el vot final als comptes estatals alsdel govern espanyol sobre el compliment de lesena Catalunya i a la "resolució del conflicte polític". En aquesta línia, sobre la reforma del delicte de sedició, ha reiterat que "és una necessitat democràtica" per "equiparar" l'Estat amb els "estàndards europeus".En relació amb els comptes de la Generalitat, Vilalta ha insistit que la "prioritat" és aprovar-los amb el suport de. En aquest sentit, sobre la "mà estesa" del líder del PSC,, la portaveu d'ERC ha assegurat que és per "les coses que li convenen" als socialistes."Retiren aquesta mà quan es tracta de complir amb els compromisos vinculats a la resolució democràtica del conflicte polític o a què puguem posar les urnes i exercir el", ha criticat Vilalta. "Aquí el PSC fa anys que no hi és, ni se l'espera", ha reblat. Per tal d'aprovar els pressupostos de la, Vilalta ha assegurat que parlaran "amb qui sigui necessari", però ha matisat que demanen "coherència" perquè "no es pot oblidar la realitat del país".Després que aquest dissabte el secretari general de Junts, Jordi Turull, hagi carregat contra ERC al consell nacional del partit , Vilalta ha respost: "Hi som per servir a la gent, no per abandonar i molt menys per resignar-nos. Qui ha abandonat el Govern i, per tant, el servei a la ciutadania no és ERC, és Junts, i ho ha decidit en una consulta", ha etzibat la portaveu dels republicans.En aquesta línia, ha assegurat que ara elestà "cohesionat" i "apel·la a les grans majories del 80% per tirar endavant el país". Vilalta ha fet les declaracions després de la primera trobada intraparlamentària d'ERC, on hi han participat fins a 64 membres de l'executiva nacional i representants electes de les diverses cambres on els republicans tenen representació. També hi ha assistit el president de la Generalitat,

