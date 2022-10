Purga televisada a la Xina? S’enduen un expresident del congrés del Partit Comunista

Early drama: Hu Jintao seen being led out soon after reporters are led into the main hall pic.twitter.com/pRffGZF60I — Danson Cheong (@dansoncj) October 22, 2022

. Aquest dissabte, en la cerimònia de clausura al Gran Palau del Poble de Pequín, dos empleats han fet fora el veterà dirigent Hu Jintao. L'han expulsat justament en el moment en què la premsa entrava a la sala i abans de començar les votacions. Respon aquesta acció a una? Aquesta és la pregunta que ara intenten resoldre els mitjans internacionals.Hu Jintao, a punt de fer 80 anys, és un expresident xinès (2003-2013) que és considerat, per a molts, com un "" a les pulsions imperials de, l'actual mandatari. El fet que dos membres de les autoritats del país l'hagin acompanyat fins a la sortida és "inusual", tal com ha descrit el periodista local que ha difós les imatges, Danson Cheong, però en el cas que es confirmés que tot plegat forma part d'una purga en hora punta, no seria la primera vegada que passa.A hores d'ara, cap font oficial xinesa ha donat més informació sobre el succés, per la qual cosa es desconeix el motiu real darrere de voler deixar Jintao fora de la clausura del Congrés en un. En ell, s'han anunciat resolucions polítiques que enforteixen, encara més, la figura de Jinping, que es converteix en l'home que ha tingut més poder de la història de la Xina tot just per darrere de l'expresident. L'actual mandatari s'encamina a un històric tercer mandat consecutiu a la secretaria general del partit, guia absolut del destí del país durant, almenys, els pròxims cinc anys.Cheong, però, també ha donat a conèixer una informació que corre pel país:que Jintao, atesa la seva longevitat,i per això decidís sortir. De fet, el periodista de Pequín ha apuntat que se'l va veure tocant-se l'esquena, molest. A més a més, durant la sessió d'obertura del Congrés la setmana passada l'exdirigent ja havia mostrat símptomes de debilitat.No obstant això, en el vídeo que s'ha difós, es veu com fins a dos homes s'acosten al veterà dirigent i l'agafen cadascun per un braç fins a aixecar-lo de la cadira. Jintao sembla que intenta evitar que el facin fora i hi ha uns minuts d'estira-i-arronsa fins que, finalment, poden treure'l de la sala.això, sí,, a les quals l'actual president de la República es limita a assentir.Segons ha informat la CNN, en el moment dels fets, les xarxes socials xineses -enormement controlades per les autoritats- no s'han fet ressò del succés i la mateixa emissió de la cadena nord-americana al país ha estat "censurada en directe". Així doncs, l'únic-la que defensa que la seva sortida es deu a problemes de salut i la que sosté que és un acte d'escarni públic- és la humiliació que representa per a Hu el fet de marxar, obligat, d'un lloc que es va resistir a abandonar des de la seva arribada al poder: la principal fila de l'hemicicle.

