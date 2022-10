Vídeo | Un periodista plora després d'entrevistar Messi i ell se'n riu

This journalist started crying because he fulfilled his dream of interviewing Messi. What was Messi's reaction? Bursting out into laughter 😭 pic.twitter.com/EyeONhb1FU — J. (@Messilizer) October 21, 2022

Bruh put the whole clip 🤦‍♂️, his reaction is very normal seeing someone crying just because he's meeting him. https://t.co/fuyLgAeggB — wise-gamer (@ilyesLyes13) October 21, 2022

La reacció deen veure plorar un periodista després d'entrevistar-lo s'ha feta les xarxes socials. Concretament, a Twitter, on l'usuari @Messilizer ha compartit un fragment de l'entrevista en vídeo que, presentador del programa llatinoamericà, ha fet a l'astre argentí.La publicació, d'escassos 14 segons, ja té més de 57.000 m'agrada i milers de comentaris. En el clip, es veu comamb el cap cot i la mirada perduda. Com és habitual, hi ha opinions de tot: persones que han criticat l'actitud del davanter del PSG i d'altres que han entès que veure algú plorant simplement perquè t'ha conegut és una. "Jo hauria reaccionat igual", han assegurat.En el vídeo se'ls veu als dos asseguts en un sofà, un a cada banda. Messi analitza contínuament la reacció del periodista, molt emocionat. Ell, se'n riu, com incrèdul i es repenja en el sofà visiblement incòmode. Si mirem el, que ha estat penjat pel mateix programa, coneixerem els instants previs i posteriors a aquest insòlit moment., li diu Giralt tot just després de donar per acabada l'entrevista. Seguidament, el periodista llatinoamericà s'ennuega, no li surten les paraules i fa un gest amb la mà al càmera perquè aturi la gravació. Es riu d'ell mateix, sorprès de la reacció del seu cos i és aquí quan arrenca a plorar. Messi sembla que no s'ho pugui creure.Després d'uns segons una mica tensos, l'astre argentí li dona la mà i li diu "gràcies", quelcom al que altre, com reconfortant-se li contesta:, mentre continua plorant. "Sóc un home que ha somiat tota la seva vida amb aquest moment", afegeix, "però mai vaig pensar que tindria la sort d'acompanyar-te amb el meu amor cap a la teva carrera", expressa eixugant-se les llàgrimes mentre Messi somriu., conclou el presentador."Moltes gràcies", respon Messi., reacciona, finalment el jugador. "Estic agraït per tota l'estima que he aconseguit durant la meva carrera", conclou. Aquesta és la conversa sencera que han demanat no pocs usuaris de Twitter que, potser, serveix per entendre millor la reacció al plor del davanter del PSG.

