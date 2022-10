Detenen quatre persones per segrestar i torturar el fundador de Tuenti

La policia espanyola ha desarticulat aquest dissabte a Madrid unformat per quatre individus -tres homes i una dona- com a presumptes autors d'un assalt violent a casa del primer president de la xarxa social, l'estunidenc. Se'ls ha acusat dels delictes de segrest, robatori amb violència i intimidació, lesions, coacciones, amenaces i estafa. Després de passar a disposició judicial,La investigació va començar el novembre de l'any passat quan els membres de la banda van accedir a l'habitatge de Dentzel, al barri del Retiro,, amb la cara tapada i carregats amb una. Dentzel, però, no estava sol a casa. Amb ell estava un empleat de manteniment a qui van ruixar els ulls amb esprai de pebre i productes de neteja. Tot seguit, el van separar del fundador de Tuenti, a qui també van ruixar amb material desinfectant. A més a més, el van lligar de mans iamenaçant-lo contínuament.L'objectiu del grup era aconseguir les claus del moneder digital de l'estatunidenc, on guardava. Com que no ho van aconseguir, es van endur objectes del domicili, com ara targetes bancàries oque van robar de la caixa forta. També es van emportar dues maletes d'alumini on van vertir tot el material sostret. Tot seguit, van netejar les empremptes que havien deixat ien l'estona en què el conserge sortia per menjar. Un cop acabat l'assalt, la dona de la banda va aconseguir robarde Dentzel.Amb el temps, els agents van esbrinar quei els seus costums, quelcom que va ajudar-los a planejar minuciosament l'atac. A més a més, també van descobrir que els autors es van dividir les feines de l'assalt: una persona accedia a l'habitatge, l'altre duia a terme l'atac i l'altre vigilava les víctimes, les agredia i les amenaçava.La identificació i detenció de tots els integrants ha estat possible gràcies a mesos d'investigació. A través de la recerca, s'ha pogut descobrir que el grup estava format per, però que van sumar esforços per fer l'assalt, quelcom que va fer més difícil, encara, la seva vinculació. A banda d'això, la dona de la banda, va marxar al Regne Unit després de l'atac. Motiu pel qualper tal de tenir-la localitzada en tot moment. Quan va tornar a l'Estat, el cos va preparar un operatiu que va culminar amb l'arrest de tots quatre.

