El cant dels ocells podria servir per prevenir trastorns mentals

Un estudi de l'Institut Max Planck per al Desenvolupament Humà de Tübingen (Alemanya) ha investigat la, la paranoia i la cognició, i ha arribat a la conclusió que el seu so és bo per a la salut mental. A la recerca, els investigadors van examinar com el soroll deli el cant dels ocells afecten l'estat d'ànim a través d'un experiment aleatori en línia amb 295 participants. Tots ells van escoltar sis minuts del típic soroll de pas de vehicles i sis minuts més de cant d'ocells, amb variables sonores.Abans i després d'escoltar els clips de so, els participants van completarper avaluar la seva salut mental i van ser sotmesos a. "Tothom té unes certes disposicions psicològiques. Les persones sanes també poden experimentar pensaments ansiosos o percepcions paranoiques temporals. Els qüestionaris ens van permetre identificar les tendències de les persones sense que tinguin un diagnòstic de depressió, ansietat i paranoia i investigar l'efecte d'aquests sons", ha explicat un dels seus autors, del Grup Lise Meitnerde de Neurociència Ambiental de l'Institut Max Planck.La investigació, publicada a la prestigiosa revista Nature , ha suggerit queen participants sans. Així mateix, el seu so no va semblar tenir influència en els estats depressius en aquest experiment. No obstant això, el soroll del trànsit generalment sí que empitjorava els estats depressius, especialment si el clip d'àudio incloïa molts tipus diferents de sons de trànsit.La influència positiva del cant dels ocells sobre l'estat d'ànim ja era coneguda, però segons el coneixement dels autors, aquest estudi és. Els investigadors també han trobat que ni el so dels ocells ni el soroll del trànsit influeixen en el rendiment cognitiu. En l'opinió dels experts, l'explicació d'aquests efectes és que el cant dels ocells és una indicació subtil d'un entorn natural intacte, quelcom que desvia l'atenció dels factors estressants que, en cas contrari, podrien indicar una amenaça emocional. En conjunt, els resultats han suggerit vies interessants per a futures recerques i aplicacions, com la manipulació activa del soroll de fons en diferents situacions o l'examen de la seva influència en pacients amb trastorns d'ansietat o paranoia diagnosticats.. Escoltar un àudio seria una intervenció senzilla i de fàcil accés. Si hem aconseguit demostrar el seu efecte a través d'un ordinador, ens imaginem que els beneficis són encara més forts a l'aire lliure", ha indicat Stobbe, que estudia els efectes de l'entorn físic en l'individu. "Recentment, hem pogut fer un estudi que demostra que", ha afegit la directora del grup de recerca,. Així i tot, la investigadora s'ha lamentat que "encara no podem dir quines característiques de la natura (olors, sons, colors o una combinació d'ells) són responsables d'aquest efecte", però alhora s'ha congratulat que l'estudi que han presentat els dona pistes per continuar amb la recerca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor