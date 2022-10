El motiu pel qual puja la tensió i trucs dels experts per controlar-la

Per què pot augmentar la tensió arterial?

Símptomes que ens alerten d'una pujada de tensió

Com la podem controlar?

No tenir bons nivells de tensió arterial pot fer que desenvolupem malalties greus que, en última instància, fins i tot poden comprometre la nostra vida. De fet, segons ha destacat el doctor Vicente Pallarés, metge de Família i coordinador del Grup de treball d'Hipertensió Arterial i Malaltia Cardiovascular de SEMERGEN, "la hipertensió és una patologia molt important perquè representa, molt per davant del tabac o l'obesitat".En una entrevista amb Europa Press, el també professor de Medicina a la Universitat Jaume I de Castelló ha subratllat que laés, també, un. El "gran problema" segons aquest expert és que, a més a més, és silenciosa. "Si alguna cosa no ens condiciona en el dia a dia, li fem poc o nul cas, quan les seves conseqüències poden ser crucials", ha remarcat. De fet, el doctor Pallarés ha admès que és freqüent que durant els 20-25-30 anys no li prestem atenció a la nostra tensió arterial, quan aquesta evoluciona al llarg dels anys. "en tots dos braços, i si els números surten per sobre de 140-90 de mínima, ens hem de posar en guàrdia", ha afirmat.L'especialista ha remarcat que ens pot fer augmentar la tensió una, un problema crònic a la, oque hiperactiven el sistema nerviós, que regula el sistema cardiovascular i el digestiu, que entre les seves diferents accions fan que augmenti la pressió arterial. Altres qüestions que fan que la pressió arterial pugi, segons ha continuat detallant l'expert de SEMERGEN, són l'ús continuat d'estupefaents, el, el consum alt deen els menjars, l'ús o abús d'alcohol, l'o el sedentarisme. A banda d'això, Pallarés també ha alertat els pacients amb xifres elevades de pressió arterial que evitin l'ús de, que tenen un alt consum de sodi. Alhora, ha explicat que una causa d'hipertensió secundària és el consum d'algunes substàncies que es poden comprar en herboristeries, com la, causa tradicional que a algú li pugi tensió; o bé l'ús de; a part de l'abús indiscriminat d'(ibuprofèn, diclofenac, entre altres), que també pot conduir al fet que pugi la pressió arterial.Aquest metge de família ha avisat queperquè no presenten símptomes. "En algunes ocasions això es manifestarà com una, amb un mal de cap que no és l'habitual, i normalment localitzat en la zona del clatell, i que també ens pot posar en alerta", ha manifestat Pallarés.Així, l'expert ha precisat que pot donar-se el cas en què ens pugi la tensió i el nostre cos no sigui capaç de suportar-ho, quelcom que ens podria donar un ensurt en forma d'. "La pressió arterial puja a mesura que fem anys. Elsens poden donar pistes, sobretot aquesta primera generació que són hipertensos hauria de condicionar-nos per preocupar-nos més per la nostra salut i mirar-nos la tensió periòdicament. Si ens puja la tensió devem sempre consultar al metge de família", ha ressaltat el doctor Pallarés.A l'hora de mantenir-la a ratlla, el membre de SEMERGEN sol recomanar, perdre pes, regular la ingesta de sal, encara que ha incidit en el fet que ara ja no va tant de controlar la sal sinó el, que es fa servir com a conservant en molts aliments. Ha destacat també la importància de cuidar l'estil de vida, sobretot pel que fa a portar una, evitant l'excés de calories buides o d'aliments amb greixos saturats, i fer-se revisions periòdiques."Si en el termini de sis mesos màxim no es regula la pressió arterial després de seguir aquests consells, potser l'idoni és introduir algun tipus d'que ajudi a regularitzar aquestes xifres perquè com més aviat millor ho fem, millor ens anirà. La hipertensió evoluciona al llarg dels anys i la seva principal incidència és en el, en el, en els, o en els, i ens pot afectar", ha defensat el doctor Pallarés.A banda de l'esmentat, també ha reiterat que la hipertensió no mostra símptomes mentre avança, però sí quan ja està molt evolucionada, podent manifestar-se com un infart, una malaltia arterial perifèrica, insuficiència renal, o retinopatia hipertensiva que pot provocar. "Un altre dels problemes de la hipertensió és que mai ve sola, però pot anar acompanyada dei de", ha explicat. El doctor ha indicat que en, si s'han tingut problemes de xifres altes de tensió (eclàmpsia o preeclàmpsia), o de sucre elevat, s'ha d'intentar fer un seguiment perquè la malaltia cardiovascular en aquestes dones es desenvolupa de forma més greu i en edats més primerenques.A l'hora de mesurar-la, el metge ha recomanat. Si s'és fumador, ha dit, que no cal fer-ho en l'hora prèvia, ni fer exercici en els 10 minuts previs, i mai conformar-se amb la primera lectura, "si són tres millor, ben assegut, sense creuar les cames". Per a ell, ". Aquesta xifra és la que si després anem al metge de família, és la que més valor tindrà, molt més que mesurar-la a Urgències o en un centre de salut de manera urgent", ha sentenciat Pallarés.

