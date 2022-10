El govern espanyol proposa pagar peatges en funció de la renda de cada conductor

Elha proposat aquest divendres la creació d'un sistema progressiu de peatges, en què cada conductor pagui en funció de la seva capacitat econòmica, a partir de la renda. "", ha defensat la secretària d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,. En cas d'aprovar-se, aquest sistema s'aplicaria a totes les autovies de l'Estat.La proposta ha arribat durant la participació en elde la secretària, per detallar els. Les dades assenyalen unen aquest àmbit, el qual Pardo de Vera ha explicat pel fet que "" per fer viable el model.Els nous pressupostos contemplen una inversió de 2.700 milions d'euros per ampliar i conservar les vies, un. Si bé, no mencionen els peatges. L'executiu estatal també voldria que els fons fossin superiors. "", ha acabat Pardo de Vera.

