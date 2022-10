Mor als 90 anys el professor de La Salle de Premià de Mar investigat per abusos sexuals

Ha mort als 90 anys el professor dede Premià de Mar, investigat per abusos sexuals, segons ha avançat El Periódico i han confirmat els portaveus de la institució. El mateix que l'escriptor i premi Nadal 2018, Alejandro Palomas, va denunciar públicament a inicis d'aquest any, tot assegurant que en va ser víctima quan estudiava al centre.Linares, que el desembre hauria fet 91 anys, estava acusat d'abusar de diversos alumnes durant la seva etapa com a docent, en un cas que es va iniciar amb la denúncia de Palomas. Aquells fets, dels, havien prescrit, i el jutge va decidir arxivar el cas. El juny passat, però, unasobre uns abusos realitzats entre el 2007 i el 2008 van instar laa reactivar el cas. Ara, amb la mort de Linares, la via penal queda definitivament tancada.El decés de l'exprofessor ha tingut lloc aquesta matinada, segons ha explicat la portaveu de l'escola,. Tot i que la via penal hagi quedat tancada, Lleuger ha reiterat que La Salle està oberta i disposada a atendre i ajudar qualsevol persona que hagi pogut ser víctima d'abusos.Testimonis recollits el mes de febrer per El Periódico i elDiario.es. van relatar tocaments a nens i nenes d'entre 5 i 10 anys, així comper quedar-se sol amb alumnes idavant d'ells. També van detallar que alguns pares van denunciar els fets davant l'escola, que els va assegurar que ho estudiarien, però a canvi van reclamar discreció.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor