Mor un conegut streamer als 32 anys per un càncer d'estómac

Acabo de enterarme de lo de Tole. Y pensar que estuve con él hace nada en mi habitación de hotel, riendo, bebiendo, siendo un poco cabrones con la habitación... Y mira que empezamos con mal pie en su día, pero sabías dejar atrás los problemas y ser feliz. Vuela alto Bro 💕 — ZellenDust (@ZellenDust) October 21, 2022

descansa en paz tole, tuvimos poquitas pero intensas charlas y siempre me acordaré de ti con una sonrisa gigante en la cara y por momentazos tan brutales como este... vuelta alto guerrero🫡 pic.twitter.com/Wdx5lKQU3Y — ricky (@RickyEdit) October 21, 2022

Acabo de enterarme de lo de Tole... No me salen ni las palabras — Cristinini ൠ (@IamCristinini) October 21, 2022

El món dei de la creació de continguts està de dol. L'streamer valencià, conegut a internet amb el nom de "", ha mort als 32 anys aquest dijous a causa d'uncontra el que lluitava des de feia poc més d'un any. La notícia ha deixat consternada la comunitat espanyola, que ha inundat les xarxes socials de missatges de condol per la família.Des que va rebre la notícia que tenia la malaltia, Tole havia passat algunes temporades a l'hospital, tot i que sabia que es tractava d'un cas incurable. "", es va sincerar el comunicador quan va anunciar la seva situació en un directe., estan molt agraïts per tota l'estima que li heu fet arribar durant tot aquest temps i volen que sapigueu que us estimava molt. És un moment molt dur i la privacitat de la família és el més important", ha escrit la seva companya de professió i amigaPersonalitats destacades d'internet, com, han publicat missatges per acomiadar-se de Tole a través de Twitter, on s'està rendint un emotiua la seva figura. A més de streamer, José Toledo també havia estat jugador de futbol. Porter més aviat, arribant a jugar a la Tercera Divisió espanyola.

