Associacions de famílies d'alumnes denuncien l'incompliment del decret d'escola inclusiva

Les(aFFaC)que es va aprovar fa cinc anys, el 2017. Tot i que s'havia de desplegar l'octubre del 2021, l'associació de famílies ha recordat aquesta setmana que elper fer efectiu el decret.La federació denuncia que avui dia hi haa Catalunya amb unes Necessitats Específiques de Suport Educatiu () que no s'estan cobrint "com estableix la llei". Per aquesta raó, l'aFFaC i famílies afectades han impulsat una campanya "transversal" per "recollir, avaluar i denunciar" les principals problemàtiques amb què es troben els infants amb NESE per gaudir del dret a l'educació."El sistema educatiu català compta ambper a fer efectiu el decret d'educació inclusiva", explica l'entitat, que també detalla sis àrees on els drets d'aquests infants es veuen "vulnerats de forma reiterada". A més, afegeixen que l'incompliment del decret comporta que molts dels infants i joves amb NESE siguin "apartats de l'aula ordinària durant el temps lectiu" o que no puguin quedar-se al menjador o anar de colònies.En aquest sentit, l'aFFaC i les famílies llancen un missatge al Departament d'Educació dirigit per Josep González-Cambray: "No hem vingut a demanar caritat, bones intencions o somriures compassius. Reclamem allò que pertany als nostres fills i filles,".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor