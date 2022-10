Els centres esportius municipals fan front a l'increment de l'energia

AMB EL SUPORT DE

S’injectaran més deextraordinaris als(CEM) per cobrir de manera urgent l’en aquests equipaments. L’objectiu és resoldre les dificultats de gestió econòmica amb les quals s’han anat trobant els gestors dels CEM darrerament a causa de l’augment de la despesa pel preu de la llum i el gas.A més, s’ha estat treballant amb els gestors en altres actuacions a mitjà termini, totes encaminades a un mateix objectiu:i ferles instal·lacions esportives municipals.Entre les actuacions destaca el desplegament d’un pla per instal·laren diferents centres esportius municipals. En total es preveu actuar en onze equipaments esportius municipals i les instal·lacions que s’hi col·locaran sumaran 12.920 m2 de plaques solars fotovoltaiques, en el marc del programa MES Barcelona , amb una potència d’1,55 MWp, que equival al consum de 2.000 llars, i que els permetrà, a més, dependre menys de la xarxa elèctrica convencional i de les fluctuacions dels preus de l’energia.Un altre dels projectes és un recull de propostes de present i de futur per al desenvolupament deen l’ús de les instal·lacions esportives municipals. Amb aquesta estratègia, impulsada per l’ Institut Barcelona Esports (IBE) i els gestors de les instal·lacions, es vol reduir la despesa energètica dels equipaments amb accions vinculades a la gestió i el funcionament de les instal·lacions i amb mesures vinculades a millores en instal·lacions tècniques, envolupants dels edificis, sistemes de producció d’energia, etc.En aquestes propostes també es preveudels equipaments esportius mitjançant iniciatives de difusió i conscienciació per buscar la seva complicitat en aquesta lluita contra l’emergència climàtica i la crisi energètica.Totes aquestes mesures s’han presentat i s’han debatut en una trobada amb els gestors dels centres esportius municipals amb el lema “Impuls per a la sostenibilitat energètica dels equipaments esportius”.

