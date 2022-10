El model Superilla Barcelona s'expandeix arreu del món

per NacióDigital,

El model Superilla Barcelona dona preminència als vianants. Foto: Ajuntament de Barcelona

AMB EL SUPORT DE

Lareconeix elcom unade transformació de la ciutat i una referència internacional. Capitals mundials comja han adaptat i aplicat aquest model, que els darrers dos anys ha despertat l’interès de més dei països, que han sol·licitat als serveis tècnics de l’Ajuntament informació detallada del model Superilla Barcelona.Barcelona ha compartit el seu model Superilla a la Cimera Mundial d’Alcaldes C40, celebrada adel 19 al 21 d’octubre, en què també s’han explicat altres experiències de referència per avançar cap a ciutats més verdes i habitables, com la 15-Minute City de París, els Low Traffic Neighborhoods de Londres o la Strade Apperte de Milan.També s’han pogut conèixer més en detall altres projectes de ciutat que han començat a aplicar el model Superilla Barcelona després d’un treball de cooperació tècnica entre ajuntaments.Els projectes inspirats en la capital catalana, que busqueni per a, reduir la contaminació i el vehicle privat, impulsar el transport públic i potenciar l’economia de proximitat són els següents: Park Blocks (Los Angeles) Barrios Vitales (Bogotà) Kiezblocks (Berlín) Superbloc Oude Westen (Rotterdam) Supergrätzl (Viena)al web de l'Ajuntament de Barcelona

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor