Una de les aspiracions més habituals de l'ésser humà és experimentar on està el límit. Amb les altures ho ha fet habitualment, per exemple, provant de construir l'edifici com més alt possible. Primer van ser lesde, a, amb 452 metres; més tard el va superar l'edificiamb 508 metres; i qui, per ara ostenta el rècord és elAquest últim edifici construït a, als, ostenta el rècordamb una altura de 828 metres. Està concebut com una "ciutat vertical" i la seva construcció es va allargar del 2004 fins al 2009, període en què més de 12.000 persones van treballar per col·locar aproximadament 26.000 panells a tot l'exterior de l'edifici. Netejar totes aquestes finestres pot trigar fins a tres mesos.Per comparar-ho amb altres edificis icònics, l', a, mesura la meitat mentre que la, a, és gairebé tres vegades més petita. Però el seu rècord podria resultar polvoritzat, perquè li ha sorgit un rival a la mateixa península aràbiga que vol arribar fins als 1.000 metres d'altura.La, a l', i que es troba en construcció des de l'any 2013, vol ser 170 metres més alt que el Burj Khalifa. Ara bé, val a dir que el rècord es quedarà en les mans del mateix arquitecte,, perquè ha estat l'encarregat de dissenyar ambdós edificis.

