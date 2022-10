La plantilla de Vueling convoca vagues durant tres mesos

El sindicat Stavla ha convocat la vaga els tripulants de cabina de Vueling els dilluns, divendres, diumenges i festius durant tres mesos a partir de l'1 de novembre per reclamar. Les aturades coincidiran amb el pont de Tot Sants, de la Puríssima i les vacances de Nadal i s'allargaran fins al 31 de gener del 2023.L'organització, que és la majoritària entre els tripulants de cabina, reclamaper compensar la inflació rècord del 2022 i assegurar que no perden poder adquisitiu. En un comunicat, el sindicat denuncia "la falta d'intenció real demostrada per Vueling per donar solució a les demandes salarials del col·lectiu".D'altra banda, avisen que "si el conflicte persisteix el 31 de gener de 2023," i fins que no es resolgui la situació de precarietat salarial en la que es troba la plantilla "mentre l'empresa llarga en el temps la negociació del conveni col·lectiu". L'aturada no serà l'única en el sector aeri ja queque s'allarguen des del juny i que estan convocades fins al 7 de gener de dilluns a dijous.

