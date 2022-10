La Unió Europea vol prohibir la venda de televisions 8k

Un model de televisió 8k Foto: Europa Press

La Unió Europea prepara una nova llei que, entre altres coses, prohibirà la venda de televisions de qualitat 8k a partir de l'1 de març de 2023. Segons recull aquesta futura nova legislació, es restringirà la seva venda per l'elevat consum energètic que suposen. Aquest futur projecte de llei té la intenció de restringir el consum d'energia que suposen els aparells de televisió, a més de regular la seva intensitat per tal de poder anivellar el seu cost energètic.Des de la UE es desenvolupa l'Índex d'Eficiència Energètica, un sistema implementat de fa anys, i des d'on s'assenyala que les televisions 8k superen, amb escreix, l'energia permesa. A més, no és possible adaptar el consum d'aquesta tecnologia als requeriments de la UE i, per això, tot apunta que prohibiran la venda d'aquests models en concret.Sota aquesta premisa, encara no queda clar, però diversos televisors OLED 4K també quedaran fora de la nova normativa de la UE i, per tant, quedaran prohibits. En concret, serien els de 65 polzades, un dels més grans del mercat, que tenen un cost energètic molt alt.

