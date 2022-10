El jurat declara innocent l'acusada d'induir al parricidi de Vilanova el 2019

El jurat popular ha declarat, per unanimitat,i la Geltrú el 2019. L'autor material del crim, fill de la víctima i amic de la noia, ha quedat eximit totalment per alteració mental. Els membres del jurat consideren que, basant-se en els informes psiquiàtrics,de fer que el seu amic, amb un brot psicòtic, matés el seu pare.Tampoc l'han considerada culpable del, en considerar que els diners que el noi va treure als seus pares per entregar-los a ella podien ser per pagar despeses comunes mentre vivien junts. La fiscalia demanava almenysi 29 anys d'internament psiquiàtric per al noi.

