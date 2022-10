Desokupa treballarà gratis per a Premià de Dalt: «L'alcalde és un heroi»

Recorregut històric de Desokupa

DANIEL ESTEVE PUTO NAZI pic.twitter.com/FDGb7PdEqx — 𝕸𝖆𝖝 𝕮𝖆𝖗𝖇𝖔𝖓𝖊𝖑𝖑 (@maxcarbonell) May 25, 2021

s'ofereix a treballar gratis per a l'després de la polèmica sorgida per la contractació . Així ho ha confirmat, cap de l'empresa, que ha assegurat que "convida la casa" perquè l'alcalde del municipi,, de Junts, és un "heroi, una persona valenta" i ha mostrat la seva intenció de treballar plegats "tot el temps que faci falta".L'Ajuntament del municipi, liderat per Junts i amb presència del PSC, ha anunciat aquest dimecrescom a assessors en matèria de "recuperació de la possessió de béns immobles ocupats de forma mafiosa o delinqüencial". El mateix consistori s'ha encarregat de fer-ho públic en un comunicat en què fa constar que la companyia, amb múltiples denúncies per protagonitzarcap a famílies vulnerables i tenir treballadors amb vincles directes amb, rebrà uns 3.000 euros de l'administració local que ara el seu cap ha rebutjat. El contracte té una durada d'un any.Triadó defensa que això suposa un pas en la política de "" amb les "ocupacions mafioses", sense aclarir a quina mena de màfies o processos delinqüencials fa referència. En una entrevista posterior a, el mateix alcalde ha assegurat que actualment no tenen cap ocupació al municipi com la que anuncien que volen perseguir. L'objectiu de laa Desokupa, doncs, guardaria relació amb un "efecte dissuasiu". Segons el mateix batlle, l'any passat es van produir tres exemples d'aquestes situacions conflictives. Les direccions nacionals de Junts i PSC van oposar-se a la decisió . En una piulada publicada aquest dimecres,va assegurar que la seva formació no comparteix "aquestes contractacions" i ha subratllat que el compromís del partit és "combatre les màfies d'ocupació il·legal", impulsant reformes des del Parlament per acabar amb aquestes "pràctiques il·lícites". Al seu torn, elsdel Maresme han manifestat el seu "rebuig absolut" a les pràctiques de desnonament "extrajudicials" de l'empresa i han deixat palès que s'oposen frontalment a tancar qualsevol tracte amb organitzacions com aquesta.Al seu torn, el president de l'agrupació municipal de Junts al Maresme , va avalar el posicionament de Premià de Dalt: "Aplaudeixo la decisió de l'alcalde d'intentar cercar solucions". En declaracions a tvmataró, Bosch també va criticar que hi hagi partits polítics "instal·lats en el bonisme" pel que fa a la gestió de les ocupacions.La companyia està dirigida pel mateix Esteve, qui ha aplegat nombroses intervencions a espais mediàtics de TVE,, els últims anys. També té un canal propi de difusió, a través de les xarxes, on mostra algunes de les seves intervencions. En altres casos, són els activistes pel dret a l'habitatge els que exposen les pràctiques de la seva empresa. Una de les últimes intervencions polèmiques a Catalunya va ser la presència de la companyia en el desnonament del conegut com a Bloc Llavors , l'any passat. En un dels vídeos enregistrats aquell matí s'aprecia com un dels treballadors empeny una dona que protesta, fent-la caure a terra.En nombroses ocasions, s'ha assenyalat tambéamb algunes de les intervencions de Desokupa en desnonaments. Un dels exemples va ser un desallotjament al barri del Poble-sec, a Barcelona, l'any 2019, tal com es va emetre per TV3 . Des de llavors, la policia catalana ha insistit a negar cap mena de connivència amb l'empresa. Tanmateix, la cara visible de l'empresa s'esforça asempre que pot, com quan va facilitar material sanitari a diversos cossos policials en plena pandèmia.El Parlament, per la seva banda, va iniciar l'any 2016 una investigació per aclarir la legalitat de les pràctiques de l'empresa Desokupa. La decisió es va prendre per unanimitat. De moment, però, no se n'ha derivat cap acció.

