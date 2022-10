«The Crown» a Barcelona: la sèrie de Netflix roda la 6a temporada a la ciutat

per Victor Rodrigo, Barcelona, Catalunya |

Vas a treballar un dia random i gràcies al @PereVallK et trobes que estan gravant #TheCrown al costat pic.twitter.com/gdohGpEu0z — Marta Ferrer (@marta_ferrerg) October 21, 2022

🔴 Aquests dies Barcelona serà escenari de la sèrie de Netflix "The Crown", que ambientarà part de la ciutat per convertir-la en el París dels anys 90. @enricbotella ha anat a veure com es prepara l’espai de filmació#TotEsMouTV3 ▶ https://t.co/LbYHVAl9NZ pic.twitter.com/xQkXpQVgUd — Tot es mou TV3 (@totesmoutv3) October 21, 2022

és una de les sèries més esperades d'la cinquena temporada de la ficció al voltant de la monarquia britànica i, especialment, de tot el regnat d'Elisabet II. Després de recollir èxits a tot el planeta amb les quatre temporades anteriors, la ficció aterrarà a la plataforma amb un nou repartiment i una nova reina d'Anglaterra: l'actriu Imelda Staunton. Substituirà adesprés de dues temporades, les mateixes que va estar a l'iniciAra bé, Netflix ja prepara la sisena (i segurament definitiva) temporada de la ficció... a Netflix ja va interrompre el 9 de setembre la gravació d'episodis a Barcelona per un motiu de categoria: la mort d'Elisabet II, precisament la protagonista de la seva història. Un mes i mig després han tornat a la capital catalana, però en un altre escenari.Els productors de la sèrie van voler dur a terme un dels moments més crítics de la història de la monarquia britànica a Jardinets de Gràcia:en un accident de trànsit.Aquest divendres, el rodatge s'ha dut a terme a la plaça Francesc Macià, al bell mig de la Diagonal. Un reporter de TV3, del programa, ha pogut apropar-se per veure quin era l'aspecte d'aquella zona ambientada en el set de rodatge de The Crown.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor