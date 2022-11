1. El Monestir de Sant Cugat, una joia del romànic

2. El Parc de Collserola, un gran tresor natural

3. Mercantic, una vila vintage a Sant Cugat

és una ciutat coneguda per la seva qualitat de vida a tocar de Barcelona. Més enllà de ser un municipi molt ben comunicat amb la capital catalana, també destaca per la seva. A més, amaga joies turístiques, patrimonials i naturals que potser el gran públic encara desconeix.Sant Cugat es defineix com a ciutat jove, moderna, dinàmica i un escenari on sempre passen coses. Envoltada pel, un paradís per a corredors, ciclistes o amants del senderisme i la natura, també compta amb 13 parcs urbans. El, per la seva banda, domina un centre de la ciutat amb diversos museus i un singular celler modernista., a més, esdevé una visita obligada en una ciutat on destaca l'eix comercial, amb establiments emblemàtics amb bonics aparadors, galeries d'art i restaurants de cuina internacional, però també de gastronomia local. Us convidem a descobrir la ciutat amb diversesque us permetran conèixer quatre dels seus millors recursos.Qualsevol visita a Sant Cugat ha de començar tant sí com no al monestir. De fet, elés un dels majors exponents de l’i permet aprendre com era la vida dels monjos benedictins. Gaudia d'un sistema de govern independent de comtes i bisbes i, malgrat que la vida quotidiana es desenvolupa dins dels murs, tenia grans propietats que proporcionen tot allò que és imprescindible per a la subsistència dels monjos.Dins del recinte monàstic destaca el, considerat una joia de l’escultura romànica. De fet, és un dels més importants d’Europa i un dels més ben conservats. En destaca la decoració dels 144 capitells únics que es pot entendre com un llibre immens escrit en pedra. L'església, a més, és un lloc privilegiat per poder observar clarament la transició del romànic al gòtic. El palau abacial, per la seva banda, és un edifici d'origen gòtic, molt transformat a inicis del segle XVIII.Us proposem algunes experiències que us permetran descobrir aquesta joia de diverses maneres:Dissabtes a les 10.00. La visita guiada més completa que et permetrà conèixer la importància històrica del Monestir.Diumenges a les 12h. Una visita diferent per descobrir alguns dels capitells del claustre.Gaudeix del monestir al complet i al teu ritme amb l’audioguia de dos recorreguts: “Sent la veu del Monestir” per conèixer la història i l’arquitectura de tot el conjunt monumental i “El llibre de pedra medieval” per descobrir els magnífics relats dels capitells romànics del claustre.Una activitat per traslladar-te a l’època medieval caracteritzats en les quatre figures més representatives del Monestir de Sant Cugat. Ells seran qui us explicaran la història del claustre i alguns dels seus 144 capitells. Els primers dissabtes de cada mes a les 12h (es recomana reserva prèvia a: museu@santcugat.cat / 936.759.951).El gran tresor natural de Sant Cugat és el, un parc immens que ofereix una infinitat de possibilitats per gaudir de la natura i de la vida sana. Un paradís per als caminants, els ciclistes, els corredors i els amants dels cavalls.Amb més dede superfície, és elde la regió metropolitana. Forma part del pla d’espais d’interès natural (PEIN) i la xarxa europea d’espais naturals Natura 2000. Sant Cugat, a més, és el municipi amb més superfície inclosa al parc natural, amb un 44%. Dins dels seus límits hi ha dues reserves naturals parcials: la Font Groga i la Rierada-Can Balasc.Us proposem algunes experiències perel Parc Natural de Collserola:Dotze itineraris per fer al teu aire de diverses llargades i dificultats, que recorren alguns dels punts més emblemàtics del parc de Collserola: el pi d’en Xandri, l’ermita de Sant Medir, l’església de Sant Adjutori, el pantà de Can Borrell, la font Groga... Indrets on petits i grans poden gaudir de bones vistes, veure arbres imponents, descobrir patrimoni, tot fruint de la natura a tocar de la ciutat.Mitjançant l'app Natura Local podràs gaudir de les rutes més rellevants del municipi, no et perdis les rutes que et proposem.Si voleu conèixer alguns delsaquestes dues activitats segur que us agradaran:Una activitat per endinsar-vos al món de les abelles. Us posareu un EPI d’abellaire i agafareu les eines necessàries per fer l’activitat de manera segura. Podreu tastar la mel i fer una espelma amb la cera produïda per les abelles.Una jornada per conèixer la vida al camp, amb una visita a l’hort, conèixer els seus cultius i mètodes de producció. Tot passejant per la finca, viureu l’experiència de recollir els tomàquets Mandó en el seu punt òptim de maduresa. A continuació, tastareu junts els productes locals i frescs de l’hort.al web visitsantcugat.cat Mercantic és una petita vila vintage de brocanters, antiquaris, artesans i artistes on cada dia passen coses diferents. És unper als amants del col·leccionisme i la decoració. Acull un centenar de comerciants agrupats en una superfície d’uns 15.000 m2, distribuïts entre la coneguda Nau Central i la zona de les Casetes, totes de fusta de diferents colors.



A la sala El Siglo se celebren els dissabtes i diumenges concerts de música en viu. I a la llibreria, del mateix nom, s’exposen més de 100.000 volums i constitueix la llibreria de vell més gran de l’Estat. La Puntual, per la seva banda, és un centre artístic per a joves talents que exposen les seves obres i realitzen tallers creatius.



Us proposem algunes experiències per descobrir Mercantic des de la vessant més creativa :





Un taller d’elaboració d’una peça exclusiva de mosaic en vidre, una experiència on el vidre i el color són els protagonistes. Una oportunitat per endinsar-vos al món del mosaic, on sereu capaços de realitzar una peça plana com un mirall, una safata o un panell decoratiu de mosaic.Creareu coquetes kokedames, una tècnica de cultiu de plantes amb molsa original del Japó amb més de 500 anys d'antiguitat. Deixareu volar la vostra imaginació i confeccionareu kokedames que us podreu endur a casa vostra.

4. Torre Negra: una fortificació medieval recuperada per a l'ús públic

Sant Cugat per a famílies exploradores

Sant Cugat t’espera per descobrir tot el que t’ofereix la ciutat

Per més informació pots contactar amb:



Oficina de Turisme

Plaça Octavià 10

Telèfon: 936 759 952

WhatsApp: 646 686 877

Mail: turisme@santcugat.cat

Web: visitsantcugat.cat

A l’hora del vermut a la sala El Siglo, podreu gaudir d’un aperitiu i música en directe en una de les sales més emblemàtiques de la ciutat. Tots els dissabtes i diumenges a les 12:30hal web visitsantcugat.cat La finca deforma part del, és un lloc ideal per desconnectar, anar a córrer, passejar en bicicleta o a cavall. Permet descobrir-hi el patrimoni cultural i natural que amaga, com l’edificació medieval de la Torre Negra i el Pi d’en Xandri, un dels símbols de la ciutat, amb més de 23 metres d’altura, a més d’una gran riquesa de vegetació i fauna.La fortificació de Torre Negra data de l'i es va construir per a la defensa de l’àmbit territorial del Monestir de Sant Cugat. S'ha omplert de vida amba la finca que es fan cada dissabte i diumenge al matí cada mitja hora de 10.30 a 13.00 (recomanem reserva prèvia a: museu@santcugat.cat / 936.759.951). Cal tenir en compte que l'accés es realitza pel camí de Can Borrell (bici o caminant) o pel corriol des del Pi d'en Xandri (només a peu).Si penses visitar Sant Cugat amb els petits hi ha una multitud d 'activitats familiars per escollir. En destaquen les: cinc propostes, 15 km de diversió, 17 activitats i 1 audioaventura.La primera ruta cercarà el Modernisme divers de la ciutat amb els nens de manera didàctica i divertida visitant el Mercat Vell, el Museu Celler Modernista i la Casa Armet.Ruta que recorre els espais de cultura i museístics de la ciutat: Museu del Monestir, la Casa- Museu Cal Gerrer, el Museu Celler Modernista, el Museu Grau Garriga i el Museu del Còmic.Un viatge al passat pels punts més emblemàtics de la ciutat: una nova forma de redescobrir espais. Inclou el Museu del Monestir, la Casa- useu Cal Gerrer, les voltes del carrer Major, el Mercat Vell, el Pont de Can Vernet i Mercantic.Inclouen els jardins del Monestir, el Parc de Can Vernet, el Parc Turó Can Mates, el Parc Ramons Barnils, el Parc Arboretum, el Pi d’en Xandri, el Parc Pollancreda i el Parc Torrent Ferrusons.Una superruta que engloba totes les anteriors per descobrir tots els espais més interessants i significatius de la ciutat.