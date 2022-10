La justícia frena l'expansió del dentista municipal a preus baixos de Colau

El fons del rebuig judicial

Una nova sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó al Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) i. Segons un escrit judicial al qual ha tingut accés aquestdiari, el tribunal estima que que la decisió del tribunal contenciós que va anul·lar el projecte mesos enrere era correcta, ja que la salut bucodental correspon a la Generalitat i el consistori no podria exercir aquest servei. Tanmateix, aquesta posició judicial no tindrà impacte sobre l'actual funcionament del dentista municipal, sinó sobre l'expansió que preparava l'Ajuntament, ha insistit el govern d'Ada Colau.En aquest sentit, la regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha explicat en roda de premsa que veu "importantíssim" aclarir l'impacte del posicionament judicial. D'una banda, ha refermat que la posició del TSJC "no és una sentència ferma" i que la recorreran al Tribunal Suprem. D'altra banda, ha assegurat que". En canvi, remarca que el que "qüestiona és l'ampliació" que el govern preparava per als pròxims mesos, que establia reduccions en el preu de mercat del dentista d'entre el 15% i el 40% per al gruix de la població de Barcelona.Segons ha indicat Tarafa, s'ha de separar la proposta del dentista municipal ja en marxa -que compta amb 4 centres dedicats a les persones que no poden assumir cap despesa per a la salut bucodental- de les noves ambicions del govern Colau. En aquest sentit, s'ha insistit que la proposta de fer arribar preus baixos a la població barceloninai posa remei a la preocupació d'una part important dels veïns que "els costa visitar el dentista per una raó financera".Sobre els recursos, l'escrit del TSJC resol que per exercir una proposta com la que persegueix l'ajuntament barceloní "seran necessaris i vinculants els informes previs de l'administració competent per raó de matèria, en la qual s'assenyali la inexistència de duplicitats". Així, l'opció del consistori de gestionar aquesta nova fórmula assequible a través de l'empresa de gestió directa Barcelona de Serveis Municipals (BSM)exigit per la legislació bàsica" i per tant no es permet la seva posada en marxa.Aquesta argumentació, però, ha indignat el consistori. Segons ha exposat el director del Serveis Jurídics, Manuel Mallo, ha defensat que la sentència-que és quan una administració ofereix amb els recursos públics un servei gratuït, per exemple-. Aquest últim element, si bé té una gestió municipal al darrere, "intervé al mercat amb autofinançament". És a dir, no beu de l'erari públic habitual. "Ha de ser rendible" amb la seva pròpia activitat, ha subratllat Mallo.Segons la regidora de Salut, el projecte de dentista municipal assequible per a la ciutadaniaperò plantejava uns sous dignes per als treballadors i una atenció completa als veïns de Barcelona. Ara, però, amb la postura judicial, tot s'ha enrevessat. De moment, però, el consistori reivindica que ho portarà al Suprem i espera que l'alt tribunal espanyol els doni la raó. "Considerem no conforme a llei", ha dit Mallo, en relació al fet que es vinculi la iniciativa econòmica del dentista amb les obligacions exigides al servei públic.

