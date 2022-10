El consell nacional de Junts posa el termòmetre als equilibris post-ruptura

L'Atlàntida deacull aquest dissabte el primer consell nacional de posterior a la ruptura amb ERC . La cita servirà per calibrar l'estat dels equilibris interns -de la consulta que en va derivar el trencament delen va sortir reforçat el sector liderat per Laura Borràs i també la figura de Carles Puigdemont - i també comprovar fins a quin punt emergeix el malestar dels dirigents més pragmàtics, que no només volien evitar la sortida de l'executiu sinó que es mostren incòmodes amb l'oposició frontal que s'ha exhibit aquesta setmana al Parlament. Haver tombat el projecte de llei d'estadística que havia comandat la conselleria d'en temps de ha estat una declaració d'intencions de Junts , que tampoc preveu col·laborar amb l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que en abandonar el Govern ja estaven enllestits.Es tracta d'un consell nacional "deliberatiu", indiquen diverses fonts consultades per, i no es preveu que s'hi sotmeti a votació cap text. En la convocatòria, de fet, hi ha dos apartats: el primer, la constitució del consell nacional -ambcom a president, decisió concretada en el congrés del mes de juliol- i, després, "valoració de l'escenari polític després de la consulta". Per part de l'executiva està previst que, en la part oberta als mitjans, prengui la paraula el secretari general,. Tenint en compte el caràcter deliberatiu del consell nacional, s'espera una quantitat notable d'intervencions, tant des de la direcció com des dels quadres.El màxim òrgan entre congressos no va jugar cap paper en tot el procés de consulta interna, fet que va motivar queixes -sempre en privat i en debats en grups de mòbil- per part de sectors de la formació. La decisió que va precipitar la cadena d'esdeveniments -la qüestió de confiança reclamada perdes del faristol del Parlament al president- no va passar per l'executiva i, per descomptat, tampoc pel consell nacional. Es va cuinar amb un grup molt reduït de dirigents -Turull, Borràs, Batet i, amb el coneixement i suport de Puigdemont, que va participar de la decisió- i va acabar comportant la destitució del vicepresident Jordi Puigneró . Aquest últim també estava al corrent de la decisió , i això li va acabar costant el càrrec.La consulta a Junts es va dirimir amb un 55% de vots favorable a sortir del Govern, mentre que el 42% es va decantar per un posicionament afirmatiu a la continuïtat. va assenyalar Borràs just després de conèixer els resultats . En els últims dies ja s'ha procedit a la destitució o dimissió d'alts càrrecs del partit, que estan sent substituïts per quadres d'ERC. El president -enal Parlament, com defensa l'oposició en bloc- també ha optat per fitxar independents:a Recerca i Universitats,a Justícia ia Drets Socials. Aragonès continua pressionant Junts pels pressupostos, però tot està decantat a una oposició per part de la formació de Turull i Borràs.

