El TSJC manté la condemna de 450 euros a dos homes per amenaces a Marta Torrecillas

La sala d'apel·lacions de la sala civil i penal del(TSJC) ha desestimat el recurs presentat per lai ha confirmat la sentència de l'Audiència de Barcelona que condemnava dos acusats a pagar 450 euros per un delicte lleu d'amenaces a través de missatgeria a, la dona a qui un policia espanyol va lesionar els dits de la mà l’en una escola de Barcelona.La sala coincideix en no considerar-los responsables d’un, i de mantenir l’absolució total pels altres dos acusats. Torrecillas va rebre milers de missatges amba través del mòbil. Segons el document, la sentència de l’Audiència valora de forma “adequada” el quadre probatori per establir els fets. Tot i això, admet que el ministeri fiscal no discrepa de la declaració d'aquests, sinó que incideix en la qualificació dels fets com a un delicte d'odi, i denuncia que a lano n'aprecia l'element subjectiu.“Descartem aquesta qualificació de forma raonada, i a més, la sola constància que efectivament els acusats actuessin moguts perno seria suficient per apreciar la infracció esmentada”, assenyala la sala, que també recorda que a la sentència es pren en consideració que aquests no presenten els marcadors de “o intensitat” per lesionar el bé jurídic protegit. Per tot plegat, desestima el recurs de la fiscalia presentat el mes d’abril passat, i confirma de forma íntegra la sentència de la sessió segona de l’, declarant d’ofici les costes processals.Arran de la difusió pública de la denúncia de Marta Torrecillas per l’agressió policial patida en l’actuació de la policia espanyola a l’de Barcelona l’1 d’octubre, les seves dades personals van ser publicades a internet amb missatges incitant a l’assetjament, destacant en la difusió i organització d’aquest assetjament el portal. Altres portals, periodistes i mitjans de comunicació se’n van fer ressò.Resultat d’aquesta difusió i instigació, Torrecillas va patir una campanya d’i escarni i va rebre més de 7.800 missatges de, 315i 791, a més de ser inclosa en 16 xats contra la seva voluntat. En la sentència de l’Audiència, aquesta constata que les expressions dels quatre acusats, més enllà de ser criticables, “no constitueixen unni a la societat ni especialment als grups minoritaris objecte de protecció per un delicte d’odi”, sinó que són atacs dirigits individualment a Torrecillas.També remarca que la percepció de laper part de la víctima, que considera “legítima”, segurament va veure’s incrementada per aspectes aliens a la conducta dels, com va ser la recepció de centenars de trucades i missatges per part de terceres persones. En tot cas, pel que fa a les expressions concretes dels quatre acusats, subratlla que, “més enllà de merèixer tot el rebuig precisament pel seu caràcter, el cert és que no tenen la gravetat que igualment s’exigeix per a la concurrència d’un delicte d’odi”.

