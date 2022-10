Kiko Rivera, hospitalitzat en estat crític

Notícies alarmants per a. Tal com ha avançat el programa Fiesta de Telecinco a través del seu compte de Twitter, el fill d'Isabel Pantoja està ingressat a l'hospital Virgen del Rocío de Sevilla després de patir aquesta matinada un ictus.Encara que es desconeixen els detalls del que ha passat, s'especula que Kiko -que pateix de gota i pateix diabetis crònica- podria estar enpel problema de salut i les 24 pròximes hores seran decisives per valorar la seva evolució.L'última cosa que se sap de Rivera,és que aquest mateix divendres ha estrenat el seu darrer tema,. Un llançament que ara es veu enfosquit per un greu problema de salut. De moment, el seu entorn no ha donat explicacions sobre els fets.

