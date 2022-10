Això és que te la sua tot moltissim. Inacceptable pic.twitter.com/OiWQOOKyw7 — CarraUtgés 🎗 (@RobertUtges) October 20, 2022

no passa per la seva millor etapa ali així va quedar palès alaquest dijous a la nit. El central català va trobar-se amb un públic dividit entrequan va entrar al partit contra eldes de la banqueta. La seva actuació contra l' Inter de Milà , amb errors gravíssims en un jugador de la seva qualitat, han qüestionat el paper de Piqué a la plantilla i l'estadi ho va reflectir.Però també hi ha un detall aparegut a les xarxes socials que ha indignat encara més l'afició blaugrana, que no està en un bon moment després de la més que probable eliminació de lai la derrota al Clàssic contra el Reial Madrid . Es tracta de l'escalfament del central previ a entrar al partit. Com es veu en unes imatges accelerades, Piqué es manté pràcticament aturat i fins i tot s'aguanta al pal del córner mentre que els seus companys escalfen a un ritme totalment diferent.Tot plegat, més llenya al foc per un Piqué que pot estar passant qui sap si la seva última temporada com a jugador del Barça, i fins i tot com a-ell mateix ha reiterat en repetides ocasions que posaria fi a la seva carrera al club blaugrana-. Malgrat tot, el Barça va poder superar la setmana més tràgica a nivell de resultats amb una victòria contundent contra els castellonencs amb dos gols dei un d'

