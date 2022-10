Riqui Puig perd els papers a Los Àngeles: cop de cap a un rival i eliminat dels play-offs

Things are heating up in El Tráfico 👀 pic.twitter.com/H3RJmzLii3 — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 21, 2022

El somni per aconseguir el títol dels Estats Units en la seva primera temporada ha quedat truncat.(la lliga dels EUA) a les semifinals de l'Oest contra el seu rival a la ciutat de Los Angeles, el LAFC de(conegut a Catalunya per ser exjugador de la Reial Societat). Puig, l'endemà d'enviar un dard molt enverinat al Barça i a Xavi Hernández, va protagonitzar un escalfat enfrontament contra els seus veïns on va acabar perdent els papers.En un partit molt físic i intens, els jugadors de tots dos equips van estar protagonitzant enfrontaments molt durs i faltes des dels primers minuts.en un xoc amb un dels defenses i, després que l'àrbitre no xiulés penal, el català va acabar encarat amb el jugador que l'havia tirat a terra. Després d'un intercanvi de paraules pujat de to,i va ser amonestat amb targeta groga."Un jugador amb confiança sempre pot donar el 100% del seu potencial.", va afirmar Puig en declaracions als mitjans, el dia abans de perdre a les semifinals del torneig de l'MLS.

