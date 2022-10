Feijóo assegura que la Catalunya real és la que pateix «usurpació il·legal d'habitatges»

El líder del PP,, ha assegurat aquest divendres que la Catalunya real és la que pateix la. Ho ha dit en la inauguració de la primera de les convencions sectorials que organitzarà el partit properament, sota el títol Mesures contra l'ocupació, a l'altura d'un gran país. Feijóo ha posat el problema de les ocupacions il·legals com un dels que preocupen els ciutadans i ha propugnat unsi un ocupant no pot mostrar un títol jurídic de propietat i una desocupació immediata en cas d'ocupació manifesta.Feijóo ha proclamat que "l'ocupació il·legal no és d'esquerres ni de dretes, sinó un delicte" i ha definit Catalunya com aper al seu partit perquè "pateix una manca d'estabilitat política des de fa dècades" i s'han de recompondre les "llibertats civils amenaçades". Una d'elles és la "usurpació il·legal d'habitatges que pateixen molts catalans", orfes d'un partit, ha dit, que els deixi viure tranquils com el que Catalunya ha estat com a societat oberta i cosmopolita.El dirigent conservador ha esmentat algunes mesures que proposa el PP, com el retorn dels diners als llogaters que han patit ocupacions i han de continuar pagant els lloguers. Ha assegurat que cada dia tenen lloc 49 usurpacions il·legals i es triga més d'un any a aconseguir la desocupació. Feijóo ha afirmat que hi ha unper part dels responsables polítics en un tema com aquest, amb un govern espanyol on hi ha defensors de les ocupacions il·legals.En al·lusió a la darrera crisi del Govern, Feijóo ha ironitzat sobre el fet que "els independentistes han deciditi deixar-la sense govern". Ha definit el PP com la casa dels que se senteni, referint-se al PSC, ha criticat els que han anat aquan s'ha trobat amb dificultats. "Nosaltres no apuntalarem mai el govern independentista", ha dit davant un auditori de militants i simpatitzants del PP.El president del PP ha insistit en la defensa d'una política de: "Si a la gent les coses li costen més, no els fem pagar més impostos". Ha tornat a reclamar la creació d'una autoritat independent energètica a Espanya ifins que es disposi dels parcs d'energies renovables necessaris. Ha insistit en la urgència de baixar l'IVA dels aliments essencials, com l'oli, el peix o la carn, reduint-los del 10 al 4%. El líder del PP ha assegurat que totes les famílies tenen ara mateix menys poder adquisitiu que l'any 2021 i l'any vinent en tindran menys que ara. "La inflació és la més elevada dels darrers quaranta anys", ha dit.El cap de l'oposició, que va ser a Brussel·les en una cimera del PPE dimecres i dijous, ha subratllat l'del seu partit, recordant les contradiccions existents dins del govern de coalició, que es va explicitar durant la cimera de l'OTAN a Madrid, quan membres de Podem es manifestaren en contra de l'Aliança Atlàntica. Ha criticat el PSOE per no voler escenificar una posició proatlantista comuna amb el PP.Abans de Feijóo, ha intervingut el president del PP de Catalunya,, qui ha afirmat que a Catalunya es dona el 43% de les ocupacions il·legals de l'estat espanyol i ha qualificat Barcelona comperquè "té una alcaldessa que va ser okupa, és a dir, som al rovell de l'ou del problema". Fernández ha assenyalat que "sense seguretat no hi ha llibertat i sense respecte a la propietat no hi ha democràcia".

