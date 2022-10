Ubasart demana reformar el delicte de sedició «tan aviat com sigui possible»

La consellera de Justícia, Drets i Memòria,, ha reclamat reformar el delicte de sedició "el més ràpid possible" i celebra que des del govern espanyol en siguin partidaris. En una entrevista ade TV3, Ubasart ha volgut recordar que la petició de reforma del Codi Penal no és exclusiva de l'executiu català "sinó que també ho és d'organismes internacionals". "Ja fem tard", ha recordat.La consellera ha tornat a posar sobre la taula recuperar l'edifici de la comissaria de Via Laietana "com a símbol de memòria" i com a futura seu del Memorial Democràtic. "Ara és el moment", ha reblat. Ubasart ha abordat altres qüestions, com el futur dels pressupostos de la Generalitat i el camí que seguirà el flamant executiu de Pere Aragonès. La consellera ha incidit que al Govern "li calen totes les mans possibles per arribar a acords amplis".

Sobre les majories, la consellera ha posat com a exemple el primer govern de Jordi Pujol i com va aconseguir articular grans majories per tirar endavant. Per això, ha dit que en un context de crisi com l'actual s'ha de tenir la capacitat de generar grans majories que tirin endavant projectes necessaris per al país. Pel que fa a la incorporació del concepte drets al nom de la conselleria, ha dit que la idea és "fer créixer" els drets polítics, civils i socials.

En concret, ha dit que vol mirar fins a on el codi civil català pot donar de si en l'àmbit de la perspectiva de gènere i en el dret a l'habitatge. Ubasart també ha afirmat que, en resoldre la saturació de la justícia reclamant a l'estat la necessitat de més jutges i s'ha mostrat també obert a treballar amb els sindicats la situació a les presons.

