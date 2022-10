per Lluís Girona, Barcelona, Catalunya |

El govern deha passat per una profunda reforma després que la ciutadania del país tombés la proposta de reforma de la Constitució . El seu presidentha fet una remodelació de l'executiu que va conformar després de vèncer les eleccions del desembre de l'any passat. Ara, amb més protagonisme català.Només guanyar els comicis, ja van conèixer-se els orígens catalans de Boric. La família de la mare del president xilè era dei en una entrevista ambel passat mes de febrer ja es va mostrar "orgullós i nostàlgic" de les seves arrels catalanes. Anteriorment, ara fa cinc anys, també es va posicionar al costat del poble català. Concretament, l'el futur president de Xile va denunciar al seu compte de Twitter la violència policial que es va viure a Catalunya: "Més, menys".Alguns dels ministres, però, també tenen orígens catalans. Mario Marcel, titular d'Hisenda, ha explicat a al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que la seva mareera del barri barceloní dei que el 1937 es va exiliar a Xile amb motiu de la Guerra Civil. Marcel també ha recordat com els seus familiars parlaven català, escoltaven, recordaven Catalunya amb nostàlgia i ploraven escoltant. La família va tornar el 1952 al país, però van tornar a Xile per lafranquista.Qui també té origen català és la ministra d'Interior,-el seu avi era de-, que es va unir al govern arran de la remodelació del setembre, i el ministre d'Economia,

