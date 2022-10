Kevin Spacey és declarat no culpable de l'abús sexual a un menor de 14 anys

surt pràcticament indemne dels tribunals. L'actor de 63 anys ha estat declarat "no culpable" per un tribunal de Nova York en el marc de la demanda civil per abús sexual a un menor de 14 anys presentada per l'intèrpretAquest va denunciar Spacey el 2017 en ple auge del moviment #MeToo, encara que no va arribar a demandar l'actor defins al 2020. Des de llavors, Spacey va quedar arruïnat a nivell mediàtic i laboral,i de totes les produccions de Hollywood a les quals estava compromès.En una decisió molt ràpida -el jurat ha deliberat poc menys d'hora i mitja-, el tribunal desestima la demanda civil de 40 milions interposada contra Kevin Spacey per agressió sexual. Abans d'iniciar el judici ja es va desestimar el cas per assalt sexual. El 2017, l'actor nord-americà va assegurar, després de ser acusat per Rapp i un altre home, que no recordava la trobada "perquè havien passat 30 anys"."He tingut relacions amb homes i dones. He estimat i he tingut trobades romàntiques amb homes al llarg de la meva vida, i trio viure com un home gai", va afirmar fa cinc anys l'actor, que va admetre que, arran de les acusacions, reflexionaria sobre els aspectes de la seva vida que havia de canviar. Precisament aquestes disculpes públiques han servit a l'equip legal de Rapp per criticar que Spacey hagi canviat la seva estratègia de defensa durant el judici. El mateix actor que interpretava Frank Underwood, en la seva declaració als tribunals, va assegurar que es penedia de la declaració "perquè ara ha après que una persona no s'ha de disculpar per una cosa que no ha fet".En la seva declaració al judici,va negar haver comès cap mena de delicte. Per la seva banda, Rapp va explicar com, amb 14 anys, va anar a visitar l'actor al seu apartament de Manhattan "i aquest se li va llançar al damunt, notant tot el seu pes a sobre". El demandant, va assegurar de manera reiterada, va patir "el moment més traumàtic de la seva vida".un altre a Nantucket, un a Los Angeles i diversos a Londres.Els dos primersEl cas de Nantucket es va paralitzar després que el demandant invoqués el dret a no testificar en els procediments previs al judici. El cas de Los Angeles, en què va ser acusat d'agredir sexualment un massatgista, va ser desestimat després que la suposada víctima morís per causes naturals. Al Regne Unit encara té judicis pendents.

