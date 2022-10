Triquell publica dos temes del seu primer disc: així sonen «Road trip» i «Jugular»

, el cantant del programa de TV3, ha presentat els nous temesque formaran part del seu primer disc. Segons han explicat, la primera és un viatge “dinàmic, nòmada, amb banda sonora constant” mentre que la segona és una “invitació a la festa”. Triquell ha produït els temes a l’estudi de gravació del bateria deAmb els companys d’Eufòria ha treballat lai la reinterpretació visual. Es tracta de cançons amb lletres “eclèctiques, plenes d’influències de tots els temps i latituds”. La gira de presentació del nou disc arrencarà el 15 d’abril alde, continuarà el 22 d’abril a, el 6 de maig ali el 13 de maig alSobre Road trip han explicat que “és unmetafísic per les fases primàries d’una relació que comença, tant sentimental com amistosa, emocional o professional”. Jugular convida al món particular del. Es planteja com una oda a laen entorns d’oci nocturn “on l’ésser humà s’embriaga per deixar de sentir-se de desubicat”.

