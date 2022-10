Rosalía estrena nova cançó per sorpresa

🚫🧁 El Bizcochito Prohibido Que No Vas a Probar Mas REMIX con @HaracaKiko y Leord 🧁🧁🧁🧁🧁🧁🧁🚫🚫🚫🚫🚫🚫 Escuchalo solo aquí es nuevOOoOooooohttps://t.co/gFnzeHNG6g — R O S A L Í A (@rosalia) October 20, 2022

arreu del planeta amb una nova cançó estrenada aquest divendres. Concretament, la cantant catalana ha presentat una versió nova d'un dels temes del seu darrer disc., que ha triomfat a tot el món -especialment als concerts, on la seva coreografia aixecava una gran cridoria-, ha quedat modificat en aquest nou remix com un dembow, un gènere molt marcat de la República Dominicana i molt pròxim al reggaeton.La cançó l'ha feta amb el cantant Haraca Kiko, un dels més influents d'aquesta mena de música, amb més d'un milió de seguidors a les xarxes socials. "Estic molt feliç de compartir aquest remix de Bescuit que vaig fer amb els meus amics Haraca i el productor LeoRD", ha escrit Rosalía a les seves xarxes socials.En una gira on està conquerint el planeta, Rosalía no s'atura en seguir fent créixer la seva discografia. A més, la catalana va rebre un gran reconeixement aquest mateix octubre per part d'una de les publicacions més influents de la indústria. La revista musicalha considerat, de la catalana Rosalía, com a desè millor àlbum conceptual de la història.

