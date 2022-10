La superilla de Barcelona és reconeguda com a «experiència d'èxit» a la cimera mundial de ciutats

un dels projectes principals de l'alcaldessa Ada Colau des que va arribar al càrrec el 2015, ha estat reconeguda com a "experiència d'èxit" per part de les ciutats que formen part de la cimera mundial de ciutats, organitzada per l'anomenat grup C40. En el marc de la reunió, que ha comptat amb l'alcaldessa de la capital catalana i vicepresidenta del C40, les principals ciutats globals han compartit els seus "models de transformació".Han aparegut diversos exemples, com ara el. Segons l'Ajuntament de Barcelona, ciutats com Berlín, Viena, Rotterdam, Bogotà o Los Angeles han adoptat el model de la capital catalana. En 2 anys Barcelona ha rebut més de 250 peticions per conèixer el model. Els representants del C40 han defensat durant la cimera que aquests models de transformació urbana que aposten per guanyar espai verd i per a vianants, reduir la contaminació i el vehicle privat, impulsar el transport públic i impulsar l'economia de proximitat,El projecte de la Ciutat dels 15 minuts de París i el model superilla Barcelona són algunes de les iniciatives que més interès desperten en altres ciutats., han compartit la presentació davant els mitjans de comunicació. Fonts del consistori barceloní afirmen que en els últims 2 anys, l'Ajuntament ha compartit tècnicament el model superilla Barcelona amb més de 250 ciutats d'arreu del món.

