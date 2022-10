Detingut a Turquia el pilot del globus on van morir les dues turistes catalanes

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

on dimarts al matí van morir dues veïnes de(la Selva), ha estat detingut, segons publica el diari turc TRT Haber. Les dues dones, de 62 i 64 anys, eren de viatge a Turquia amb un grup del mateix municipi i van fer un recorregut turístic en l'aparell per la Capadòcia. Durant la maniobra d'aterratge el globus es va accidentar.A banda de leshi va haver tres persones més ferides. Al globus hi viatjaven 30 persones.Segons el rotatiu turc, el pilot M. M. A. K., va ser detingut després del sinistre i va ser traslladat a una, des d'on va ser posat a disposició judicial. El diari afegeix que el jutge de guàrdia va ordenar l'arrest del pilot.

