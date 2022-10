VÍDEO | El «Polònia» posa el dit a la ferida amb «Barçarrap», sobre la desfeta a la Champions

Barçarrap, la cançó de @pedrodquevedo que ens farà oblidar per uns minuts el desastre dels últims partits.



⚽️ Com va el #BarçaVillarreal @LaTdT? pic.twitter.com/3QumkGgcCA — Polònia (@poloniatv3) October 20, 2022

L'equip masculí de futbol delno passa pel seu millor moment i el "" no ha desaprofitat l'oportunitat de posar el dit a la ferida i dedicar-li una cançó de paròdia. "", cantada peldel programa, és una versió de la cançó deque resumeix les penes de la parròquia barcelonista." diu el tema. Una saleta ambientada en la del productor argentí, amb un micro i un ordinador. Xavi en el lloc de Quevedo i, en el de Bizarrap. Aquest és l'escenari del videoclip i aquesta és la lletra: "", comença.El Barça penja d'un fil a ladesprés de l'empat contra l'Inter de Milà al Camp Nou. Els blaugranes ja no depenen de si mateixos i la situació és tan delicada que, fins i tot, podrien caure matemàticament eliminats abans de jugar el pròxim partit de la competició, contra el Bayern de Munic.En una situació econòmica tan delicada en la qual es troba immers el club, les xifres són prou rellevants. Tots els equips que passen a vuitens de final reben 9,6 milions d'euros i tots els que superen l'eliminatòria i arriben fins als quarts de final ingressen 10,6 milions d'euros. Arribar fins aquesta fase sol ser el càlcul que fa el club -aquesta era la previsió també per aquesta temporada, com va anunciar el vicepresident econòmic-, i, per tant, es deixarien d'ingressar un total de 20,2 milions d'euros en cas de confirmar-se l'eliminació.

