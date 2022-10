L'activisme veïnal reprèn el pols al carrer contra «els premis al millor especulador»

Un nen petit mira el dispositiu d'antiavalots davant la protesta veïnal contra The District Foto: David Cobo

Eren les vuit del vespre i més d'un centenar de persones es concentraven aquest vespre a la plaça de Navàs del barri del Poble-sec de Barcelona per tornar-hi. Ahir van protestar contra la fira del sector immobiliari, que se celebra aquesta setmana amb diversos actes al voltant de la Fira de Montjuïc, i avui hi tornaven. Després d'una jornada inaugural amb protestes que van acabar amb un detingut i desenes de denunciats , avui els manifestants han volgut boicotejar la gala de premis que se celebra a l'hotel Intercontinental amb una proposta "pacífica, però amb molt de soroll", ha resumit la portaveu dels concentrats, Llum Oliver. De camí a l'entorn de l'hotel, però, s'han trobat uns. Els mobilitzats, igualment, prometien que mantindrien la marxa i reclamarien que el congrés dels agents immobiliaris no es repeteixi cap altre any a la capital catalana.I així ho han fet. Fins a dues vegades i per dos punts d'accés diferents els activistes veïnals han intentat aproximar-se a l'hotel on tenien lloc els, que reconeixien aspectes com. Era el colofó d'una cita internacional amb presència de firmes com Colonial, Servihabitat o AEDAS Homes. Davant d'això, Oliver no ha dubtat a catalogar aquests guardons com "els premis al millor especulador".La policia ha fet d'aturador d'una protesta que els mateixos organitzadors de l'esdeveniment han intentat evitar que ocupi per totes les vies possibles. A més de cancel·lar la possibilitat per als mitjans de cobrir la gala,. Una dada que els dies previs sí que apareixia.celebrava Llum Oliver, també membre del Grup d'Habitatge de Sants. Feia referència a que la jornada de The District ahir va començar amb dues hores de retard, per contraposició a la postura dels governs més propers. Així, s'ha assenyalat la contradicció dels executius que defensen el dret a l'habitatge però que no han fet cap gestió per evitar una fira amb presència de grans representants del sector immobiliari. De fet, Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, s'ha dirigit directament a la classe política. "O nosaltres o ells", ha resumit, després de reivindicar que "no es pot governar" intentant acontentar els interessos del sector immobiliari i la ciutadania.Portaveus i manifestants, implicats en una cinquantena d'entitats veïnals i socials de la ciutat, han acabat protagonitzant una nova exhibició del descontentament que ha aixecat aquesta fira en una part de la població. Durant la protesta. Tot ha quedat en el terreny de la gesticulació i la mostra de la disconformitat. Els antiavalots, a l'altra banda del tancat que recorria el carrer Lleida, s'han limitat a esperar i enregistrar alguns dels manifestants amb una càmera. Finalment, quan faltava mitja hora per a les deu de la nit, la protesta ha dit prou i s'ha desfet. Mentrestant, la pancarta que deia "fora fons voltor" es quedava incrustada en ple carrer.

