El Consell per la República inaugura la primera delegació exterior a Frankfurt

El Consell per la República (CxRep), que no "de la República", ha inaugurat aquest dijous la primera delegació a l'exterior, ubicada a Frankfurt, a Alemanya. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca en el pla de govern de la institució referent a la implementació d'una xarxa diplomàtica internacional.



A l'acte inaugural hi ha intervingut l'expresident de la Generalitat i president del CxRep, Carles Puigdemont, que ha defensat que l'entitat "es va proposar fer allò que les delegacions de la Generalitat no poden fer". Per part seva, el vicepresident de l'entitat, Toni Comín, ha destacat que l'obertura d'aquesta delegació és important perquè "Alemanya és el país més influent dins de la Unió Europea" i l'obertura d'aquesta delegació era "una prioritat absoluta".

Que el Consell per la República fos l'epicentre de la direcció estratègica del procés era una de les demandes que apareixien en el document que Junts va remetre al president, pensat per falcar una negociació exprés que permetés esquivar el trencament del Govern de coalició, quelcom que no es va aconseguir. Amb el partit presidit perfora de l'executiu, caldrà veure quin és el paper que adopta l'organització.

