Pànic a l'avió: dotze ferits per fortes turbulències en un vol Madrid-Buenos Aires

Els passatgers del vol AR1133 d'no oblidaran mai aquest malson de viatge entre. Molts dormien, amb el cinturó descordat davant la manca de cap senyalització que aconsellés el seu ús, quan l'avió ha passat per un. En una de les sacsejades de l'aeronau, molts han saltat pels aires i, fins i tot, n'hi ha hagut que han trencat el sostre.han hagut de ser atesos pels serveis sanitaris argentins en aterrar. Nou, amb, però tres han hagut de ser assistits per les autoritats per la gravetat de les lesions i han estat traslladats a l'hospital. Una dona ha patit un traumatisme a la cama, mentre que un home s'ha tallat al cap.No obstant això, el que converteix la situació en quelcom encara més greu és que els passatgers han denunciat que la tripulació no hauria anunciat per megafonia que s'apropaven a una zona de fortes turbulències ni els han indicat l'de seguretat.Davant l'allau de crítiques, l'aerolínia s'ha vist obligada a emetre unen què ha assegurat que sí que ha indicat als passatgers que s'havien de posar el cinturó, amb els indicadors lluminosos del sostre. "", han defensat. Tanmateix, han destacat que han estat els que no portaven el cinturó qui han resultat ferits.

