Barcelona respon al Gremi de Restauració sobre les terrasses: «124 sancions en una setmana»

L'Ajuntament de Barcelona i el Gremi de Restauració de la ciutat mantenen un torcebraç pels permisos de terrassa dels locals. El consistori és reticent a concedir permisos que els representants dels comerciants consideren vitals. Com a part d'aquesta pugna, el gremi va iniciar una campanya per denunciar que el 70% de les peticions són denegades i el regidor del districte de Ciutat Vella de Barcelona, Jordi Rabassa, no s'ha quedat de braços plegats: "Aquesta setmana he signat 124 expedients de terrasses, per diversos incompliments", ha contestat aquest dijous.



➡️ 41 molt greus, 76 greus i 7 lleus

➡️ 13 sense llicència



Per barris:



❌ Barceloneta: 30

❌ Gòtic: 42

❌ Casc Antic: 23

❌ Raval: 29



➡️ 7 a les Rambles, 19 a Plaça Reial i 25 a Joan de Borbó. https://t.co/BVy8AvxdYv — jordi rabassa (@jrabassa) October 20, 2022

Ho ha fet en una, més aviat en un retweet a la del Gremi de Restauració, en què ha detallat la gravetat i la ubicació dels 124 expedients que han passat pel seu despatx els darrers set dies. En concret, es tracta de 41 de molt greus, 76 greus, set més de lleus, i 13 més en terrasses sense llicència. Per barris, 42 expedients són a locals del; 30 de la; 29 del barri del, i els altres 23, al. Tanmateix, Rabassa ha puntualitzat que set dels expedients s'han registrat a la, 19 a lai, fins a 25, alEl consistori barceloní ja ha començat aquest estiu amb unade llocs més conflictius més d'hora i evitar el soroll per als veïns. Ara, està ordenant les llicències, algunes concedides durant el 2020 amb l'i que no s'estan perllongant tant com els restauradors voldrien.

