La darrera tragèdia al món del rugbi té com escenari la. El jugador australiàha aparegut mort després que el seu company i amic, l'estrella, denunciés la seva desaparició a les xarxes socials. El cos ha estat localitzat aquest dimecres pels treballadors de la discoteca. Elshan confirmat que la causa del decés ha estat "una caiguda accidental des d'uns 10 metres d'altura" i ara s'ha resolt com es van produir els fets.Segons expliquen diversos mitjans, el primer dels quals La Vanguardia, citant fonts coneixedores del cas, el jove va sortir per unaen comptes de baixar per lesque porten de la sala principal als lavabos. Allà, es va trobar una sala molt petita amb una altra porta d'emergència que porta a lade la sala. Les mateixes fonts detallen que si hagués seguit el camí hauria anat fins a les escales d'emergència i no hauria passat res, però va ser diferent.Hampson va parar per orinar i, entre la foscor de la nit, va saltar sense adonar-se'n unde metre i mig. El problema és que es tracta d'unaque protegeix d'unque fa d'entre 10 i 15 metres. En saltar-hi, el seu cos va quedar entre uns tubs ded'obres, en el qual es va quedar atrapat. El cas s'ha resolt a partir de les 180que formen part de la sala.Hamspon, que estava a la ciutat comtal de vacances,després de sortir de festa la nit del 18 d'octubre amb un grup d'amics i no tornar a casa. No donava senyals de vida i els ningú coneixia la seva ubicació. En una publicació a, Brimpson va demanar informació de manera desesperada: "Ja sé que soc una mica lluny, però, que fa 30 hores que ha desaparegut a Barcelona". No obstant això, els esforços dels companys del jugador de rugbi van ser envà.Lade l'Apolo s'ha mostrat "enormement commocionada" per "l’imprevisible" i han fet arribar elals familiars i amics del jugador australià. "Són moments tristos i molt dolorosos", asseguren en un comunicat difós als mitjans. L'Apolo afirma que s'ha posat a disposició dels Mossos per "qualsevol assumpte relacionat amb el fatídic accident".

