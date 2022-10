Descobriment històric: troben la tomba del Pare Noel a Turquia

El, Pare Nadal ova viure aels segles III i IV. Ara, gairebé 1.700 anys després, un grup d'investigadors del país assegura haver localitzat la seva sepultura a la ciutat de, tal com ha avançat la Demirören News Agency. Estariaconstruïda el segle V per ser un santuari i que va quedar submergida durant l'edat mitjana.Sant Nicolau va cedir gairebé tota la seva riquesa als menys desafavorits, per això porta regals a les llars d'arreu cada nit de. Va ser enterrat al'any 343, però les seves restes van ser robades 700 anys després, el 1087. Ha estat el 2022 quan uns investigadors turcs diuen haver trobat la seva tomba. "", ha explicat el president de la Junta Regional de Preservació del Patrimoni Cultural d'Antalya,L'església en qüestió és una destinació per a molts peregrins que busquen rendir homenatge a la figura de Sant Nicolau des que el 1956 va ser descoberta en emergir de sota l'aigua. El 2017, ja es van realitzarsota l'edificació, que van permetre detectar escletxes entre el terra i els fonaments. Segons han afirmat, continuaran intentant aixecar el terra sense danyar-lo per avançar en la investigació.

