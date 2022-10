TV3 prepara «Eufòria Dance», un «Eufòria» centrat en el ball

ha anunciat que prepara un spin-off del programaque estarà centrat en el. El nou espai portarà per títol, i les persones que s'hi vulguin presentar es poden apuntar al web del concurs des d'aquest mateix dijous. Els participants competiran per convertir-se en membres del cos de ball de la segona temporada del programa mare, l'del cant.Durant les diferents entregues, hauran de superar una fase de càsting i diferents proves eliminatòries, dirigides pel coreògraf del programa,. Els aspirants hauran de demostrar les seves aptituds i capacitats per aconseguir ser un dels 12oficials d'Eufòria. Per assolir-ho, hauran de treballar en equip i col·laborar entre ells per crear els xous més espectaculars mentre competeixen per mantenir-se dins elLa televisió pública catalana també ha explicat que tot plegat es produirà en un espectacle de gran format en què es podran tornar a sentir els concursants més estimats de la primera temporada d'Eufòria, un format que va acabar sent l'de TV3 i que fins i tot va tenir el Palau Sant Jordi com a fi de festa . La segona edició del concurs de cant també va obrir inscripcions fa uns dies.

