Ciutadans expulsa Paco Sierra després que s'hagi autoproclamat líder del partit a Barcelona

Lataronja a l'Ajuntament de. Segons un comunicat difós pel partit, la decisió s'ha pres després que Sierraun escrit al consistori "amb el qual preténi canviar així la configuració del grup".La formació lamenta l'" de la direcció i la "" amb el partit i la direcció reitera la confiança en l'actual presidenta i alcaldable, Luz Guilarte, per a continuar liderant el projecte de Ciutadans a Barcelona. D'altra banda, el comunicat de la formació també recull que el partit ha tingut notícia quede cara a les municipals de 2023.Ciutadans ha hagut d'afrontar moviments interns en els darrers mesos, com ara la recent sortida de Celestino Corbacho, que s'ha retirat per motius personals, però també la marxa de Marilén Barceló a finals de maig del 2021 per desavinences amb el grup. De fet, Barceló va demanar integrar-se llavors al grup de Barcelona pel Canvi (ara Valents), però l'Ajuntament li ho va impedir. Així, tècnicament és regidora no adscrita, tot i que circumscriu les mateixes votacions que Valents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor