Junts Maresme avala que l'Ajuntament de Premià de Dalt contracti Desokupa

"Aplaudeixo la decisió de l'alcalde ded'intentar cercar solucions". Amb aquestes paraules ha avalat el president de l'agrupació comarcal deal la contractació de Desokupa per part del consistori premianenc. En declaracions a tvmataró, Bosch ha criticat que hi hagi partits polítics "instal·lats en el bonisme" pel que fa a la gestió de les ocupacions."Mentre no hi hagi un canvi de llei s’ha de donar resposta a aquests robatoris, ocupacions per part deque tenen per objectiu plantacions de, tràfic deo centre d’operacions per fer robatoris o fer accions il·legals als pobles", ha reiterat el màxim representant comarcal al Maresme de la formació liderada per. L'agrupació comarcal socialista sí que es posiciona contra la contractació de Desokupa.Precisament la presidenta del partit es va posicionar contra la decisió de l'Ajuntament de Premià de Mar, en què Junts lidera un govern amb presència del. Borràs havia assegurat que la seva formació no comparteix "aquestes contractacions" i va subratllar que elde Junts és "combatre les màfies d'ocupació il·legal", impulsant reformes des delper acabar amb aquestes "pràctiques il·lícites".L'de Premià de Dalt va anunciar aquest dimecres la contractació de l'empresa Desokupa com a assessors en matèria de "recuperació de la possessió de béns immobles ocupats de forma mafiosa o delinqüencial". El mateix consistori es va encarregar de fer-ho públic en un comunicat en què feia constar que la companyia, amb múltiples denúncies per protagonitzar coaccions cap ai tenir treballadors amb vincles directes amb l'extrema dreta, rebrà uns 3.000 euros de l'administració local. L'alcaldedefensa que això suposa un pas en la política de "tolerància zero" amb les "ocupacions mafioses", sense aclarir a quina mena de màfies o processos delinqüencials fa referència.

