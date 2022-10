El pla d'Educació per la reducció d'una hora lectiva: 175 milions per incorporar 3.556 docents

El departament d'ha presentat aquest dijous a les direccions de les escoles la proposta de recomanacions per aplicar laal professorat, que es durà a terme a partir de l'1 de gener. Aleshores, s'incorporaran-90 més dels previstos- per cobrir les hores restants, gràcies a una inversió pública de-5 per sobre dels anunciats en un inici-. La intenció és fer-ho amb la màxima "" possible, perquè tingui el menor impacte pedagògic possible.Per això, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics,, ha detallat que s'intentarà no substituir els tutors ni els mestres especialistes, i tampoc superar el límit del 10% de docents a mitja jornada en un mateix centre. Pel que fa a la resta de negociacions amb els sindicats, Collell ha assegurat que. Després de la reunió amb els representants de les direccions, ha explicat quei ha agraït la "complicitat, treball i col·laboració de les direccions dels centres educatius".Aquest dijous també s’ha celebrat unaper compartir aquestes reflexions amb els membres de la. El document resultant conté propostes organitzatives i orientacions, sorgides de les mateixes direccions dels centres, per facilitar la tasca i garantir el menor trasbals possible, i s’enviarà als centres a partir de la setmana vinent.L'increment del nou professorat respecte a les previsions inicials respon al fet que s’ha pogut cobrir la plantilla estructural i la incorporada amb el curs iniciat, sobretot per a l'. El repartiment de dotacions s’ha fet allà on s’ha vist que calia fer un ajustament per l’especificitat del centre, ha explicat Collell, que ha deixat la porta oberta a la incorporació de

Sobre el risc que hi hagi vacants en algunes especialitats, la directora general ha dit que no creu que passi, però que, de totes maneres, estan preparats per fer-hi front. Així, es podran presentar docents amb més d'una especialitat o que es comprometin a fer el màster tot i que encara no el tinguin aprovat. També mantindran les borses obertes de manera permanent i oferiran places a docents d'altres serveis territorials. Una altra proposta és que alguns mestres que fan hores de vigilància al pati passin a dedicar-les a tasques de coordinació.

La reducció d'una hora lectiva dels professors de primària i secundària era una de les principals reivindicacions dels sindicats perquè formava part de les retallades aplicades fa una dècada, quan se'ls va augmentar una hora per evitar contractar més personal, i que encara no s'havia revertit. Això es tradueix ara en el fet que els docents de primària passen de fer 24 hores impartint classes a fer-ne 23. De 19 a 18 hores en el cas els professors de secundària.

