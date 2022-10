«The Crown», més oportuna que mai: estrena tràiler de la 5a temporada en ple caos polític al Regne Unit

Oportuna com cap altra sèrie. La sèrie dramàtica, que relata dècada per dècada tot el regnat d, ha estrenat el primer tràiler de la 5a temporada en plena voràgine política al Regne Unit. A les quatre de la tarda d'aquest dijous,de què es podrà veure en la nova fornada de capítols d'una de les produccions estrella de la plataforma. Un tràiler que arriba ni dues hores després de la dimissió de Liz Truss com a primera ministra del país.Aquesta cinquena temporada tindrà una novetat molt clara, encara que ja és una tradició de la producció que dirigeix Peter Morgan:Des de la tercera temporada es mantenia aen el paper d'Elisabet II. Ara l'interpretarà Imelda Staunton (coneguda per molts com l'actriu que interpretaa Harry Potter i l'Ordre del Fénix). La cinquena temporada de la sèrieserà Felip, duc d'Edimburg;, la nova princesa Margarita;, interpretarà a Diana de Gal·les;al príncep Carles (flamant monarca del Regne Unit) idonarà vida al príncep Guillem, actual hereu al tron. Apareixerà també John Major, primer ministre del país entre 1990 i 1997, a més d'altres membres de la família reial dels Windsor.El col·lapse de la Unió Soviètica iapunten a un canvi radical en l'ordre internacional que suposa tant reptes com oportunitats. La trama també girarà al voltant del príncep Carles (West),(Debicki) i provoca una crisi constitucional de la monarquia. La parella porta vides cada vegada més independents, cosa que esperona els rumors i un escrutini més gran per part dels mitjans.

